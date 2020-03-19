Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:57

Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество

Следующее поколение модели получит четыре силовые установки на выбор, в том числе электрическую

BMW 745e M Sport
Лиза Будрина
Глава BMW Оливер Ципсе поделился подробностями о следующем поколении флагманского седана 7 серии. Он подтвердил слухи о том, что новинка получит четыре силовые установки на выбор: бензиновую, дизельную, гибридную и полностью электрическую. Последняя предусмотрена для самой мощной модификации модели.

Топовая «семерка» BMW появится на рынке с индексом i7 – именно она придет на смену нынешней M760i. Ожидается, что седан переведут на электричество и оснастят батареей емкостью 120 киловатт-часов, на одном заряде которой он будет проезжать до 700 километров. Также клиентам предложат версию с аккумулятором на 80 киловатт-часов с меньшим запасом хода. В компании уже приступили к дорожным испытаниям электрической i7.

Пока же самой мощной «семеркой» остается BMW M760i, которая комплектуется 585-сильным двигателем V12 объемом 6,6 литра. С места до «сотни» такой седан разгонятся за 3,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Ранее сообщалось, что со сменой поколения 7-Series может лишиться агрегатов V8 и V12, сохранив лишь рядную «шестёрку» в различных вариациях – в том числе как подключаемый гибрид. Появление на рынке электрического седана ожидается в конце 2021 года либо в начале 2022 года.