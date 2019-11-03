BMW подготовила для полиции партию новых «семёрок»

Оснащение полицейских седанов позволяет огранам правопорядка использовать их как для пропаганды безопасности дорожного движения, так и для повседневной службы. Автомобили оборудованы средствами связи, цветографической схемой полиции, проблесковыми маячками и другими атрибутами спецтранспорта. По оценкам BMW, за шесть месяцев службы гибриды преодолеют по 25 тысяч километров.