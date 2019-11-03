BMW подготовила для полиции партию новых «семёрок»

В распоряжении полицейских оказались актуальные гибридные «семёрки» версии 745Le xDrive с полным приводом, пакетом M Sports и максимальным оснащением. По замыслу BMW, шестимесячная эксплуатация бензин-электрических седанов с заявленным расходом топлива 2,3 литра на 100 километров позволит чешским властям оценить преимущества гибридов и впоследствии закупить для государственных нужд новую партию электрокаров BMW i3, а затем и полицейских BMW i8.
Пиковая мощность электрифицированного флагмана достигает 394 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, что позволяет набирать первую «сотню» за 5,1 секунды. В России цены на BMW 745Le xDrive начинаются с 7 миллионов 890 тысяч рублей.
Фото: BMW
Оснащение полицейских седанов позволяет огранам правопорядка использовать их как для пропаганды безопасности дорожного движения, так и для повседневной службы. Автомобили оборудованы средствами связи, цветографической схемой полиции, проблесковыми маячками и другими атрибутами спецтранспорта. По оценкам BMW, за шесть месяцев службы гибриды преодолеют по 25 тысяч километров.
Представительские седаны — редкость на службе в полиции. Европейские органы правопорядка предпочитают малолитражки, седаны среднего класса и практичные бизнес-универсалы.
Сложно встретить флагманские модели с раскрасом полиции и в России: старые Mercedes-Benz S-Class, Audi A8L и BMW 7-Series дорабатывают ресурс в ДПС Северной столицы, Чеченской Республики и Липецкой области.