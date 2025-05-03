BMW объяснила переход M2 на 2,0-литровый двигатель

Гоночный болид весит почти на три центнера меньше дорожной BMW M2, а коробка передач модифицирована: это автомат ZF, но с семью передачами вместо восьми. Также у версии Racing упрощенный салон и перекомпонована горловина топливного бака. Стартовая цена — 98 тысяч евро, вдвое дешевле, чем у M4 GT4 Evo (от 219 тысяч евро), и почти вшестеро дешевле M4 GT3 Evo (от 578 тысяч евро).