Посмотрите, как компактвэн BMW влетает в тоннель, делая сальто

Владелец BMW прошел тест на алкогольное опьянение, и он ничего не показал. Однако до сих пор полиция не раскрыла личность пострадавшего и скорость, с которой автомобиль двигателя в момент столкновения.

В июле этого года стало известно о жительнице штата Орегон Анджела Эрнандес, которая упала на свой машине с 60-метрового обрыва и провела там неделю. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха.