Посмотрите, как компактвэн BMW влетает в тоннель, делая сальто

По данным Newsweek, водитель не получил серьезных травм, лишь несколько царапин и ссадит. Причиной аварии, вероятно, стал микросон — об этом сообщил представитель местного полицейского управления.
A car was launched into the air off a concrete barrier on one side of a tunnel entrance, hitting the top of the tunnel before crashing down. Police said that the driver did not have serious injuries and passed a breathalyzer test. https://t.co/sP8pUmJKRR pic.twitter.com/rBMKymjc8c— ABC News (@ABC) 21 декабря 2018 г.
Владелец BMW прошел тест на алкогольное опьянение, и он ничего не показал. Однако до сих пор полиция не раскрыла личность пострадавшего и скорость, с которой автомобиль двигателя в момент столкновения.
В июле этого года стало известно о жительнице штата Орегон Анджела Эрнандес, которая упала на свой машине с 60-метрового обрыва и провела там неделю. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха.