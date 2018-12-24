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15:21

Посмотрите, как компактвэн BMW влетает в тоннель, делая сальто

Момент происшествия засняла установленная неподалеку камера видеонаблюдения

44-летний житель словацкого Бардеёва не справился с управлением при подъезде к тоннелю Борик, расположенному недалеко от города Попрад. Его BMW ударился о бетонное ограждение, подлетел в воздух, задел арку тоннеля и упал на дорогу. Момент происшествия засняла установленная неподалеку камера видеонаблюдения.

По данным Newsweek, водитель не получил серьезных травм, лишь несколько царапин и ссадит. Причиной аварии, вероятно, стал микросон — об этом сообщил представитель местного полицейского управления.

Владелец BMW прошел тест на алкогольное опьянение, и он ничего не показал. Однако до сих пор полиция не раскрыла личность пострадавшего и скорость, с которой автомобиль двигателя в момент столкновения.

В июле этого года стало известно о жительнице штата Орегон Анджела Эрнандес, которая упала на свой машине с 60-метрового обрыва и провела там неделю. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха.

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