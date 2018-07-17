Найти потерпевшую помогли проходившие мимо туристы

Пульс

Женщина неделю одна выживала после ДТП. При помощи радиатора

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17 июля 2018

Жительница штата Орегон Анджела Эрнандес провела неделю возле наполовину затопленного Jeep Patriot, после того, как ее машина сорвалась с 60-метрового обрыва близ побережья центральной Калифорнии. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха. Об этом сообщает CBS News.

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По словам потерпевшей, авария произошла когда она попыталась избежать столкновения с каким-то животным. Организованные полицией поиски машины и женщины не дали результатов. Лишь спустя неделю проходившие мимо туристы заметили разбитую машину и услышали крики о помощи.

В декабре прошлого года недалеко от кратерного озера Крейтер нашли Porsche 924, угнанный с парковки кинотеатра 25 лет назад. Полиция подтвердила срок давности происшествия, но его обстоятельства установить не удалось.

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Фото Angela Hernandez
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ДТП
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