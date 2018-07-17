Женщина неделю одна выживала после ДТП. При помощи радиатора

Жительница штата Орегон Анджела Эрнандес провела неделю возле наполовину затопленного Jeep Patriot, после того, как ее машина сорвалась с 60-метрового обрыва близ побережья центральной Калифорнии. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха. Об этом сообщает CBS News.

По словам потерпевшей, авария произошла когда она попыталась избежать столкновения с каким-то животным. Организованные полицией поиски машины и женщины не дали результатов. Лишь спустя неделю проходившие мимо туристы заметили разбитую машину и услышали крики о помощи.

В декабре прошлого года недалеко от кратерного озера Крейтер нашли Porsche 924, угнанный с парковки кинотеатра 25 лет назад. Полиция подтвердила срок давности происшествия, но его обстоятельства установить не удалось.