В 2020 году все автомобили BMW получат важную функцию

С появлением новой функции использование смартфонов в автомобилях марки станет удобнее и безопаснее. Информация будет выводиться не только на центральный дисплей, но также отображаться на приборной панели и проекционном дисплее в адаптированном виде.

Работу системы продемонстрируют в ходе выставки потребительской электроники CES, которая пройдет в Лас-Вегасе в начале 2020 года.