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11:09

В 2020 году все автомобили BMW получат важную функцию

На всех машинах, в том числе и в России, появится поддержка Android Auto

© BMW
Лиза Будрина
Компания BMW объявила о том, что с июля 2020 года автомобили бренда с операционной системой 7.0 начнут поддерживать Android Auto. Речь идет в том числе о машинах для российского рынка.

С появлением новой функции использование смартфонов в автомобилях марки станет удобнее и безопаснее. Информация будет выводиться не только на центральный дисплей, но также отображаться на приборной панели и проекционном дисплее в адаптированном виде.

Работу системы продемонстрируют в ходе выставки потребительской электроники CES, которая пройдет в Лас-Вегасе в начале 2020 года.

За 11 месяцев 2019 года в России было продано более 37,7 тысячи новых автомобилей BMW, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января-ноября самой продаваемой моделью марки на рынке является BMW 5-Series, которая разошлась в количестве 6,5 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности – BMW X3 (5,4 тысячи), а замыкает тройку лидеров по объемам продаж BMW X5 (4,8 тысячи).

Источник: BMW