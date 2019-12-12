В 2020 году все автомобили BMW получат важную функцию

С появлением новой функции использование смартфонов в автомобилях марки станет удобнее и безопаснее. Информация будет выводиться не только на центральный дисплей, но также отображаться на приборной панели и проекционном дисплее в адаптированном виде.
Работу системы продемонстрируют в ходе выставки потребительской электроники CES, которая пройдет в Лас-Вегасе в начале 2020 года.
За 11 месяцев 2019 года в России было продано более 37,7 тысячи новых автомобилей BMW, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января-ноября самой продаваемой моделью марки на рынке является BMW 5-Series, которая разошлась в количестве 6,5 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности – BMW X3 (5,4 тысячи), а замыкает тройку лидеров по объемам продаж BMW X5 (4,8 тысячи).