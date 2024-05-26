BMW превратила M8 в родстер с уникальным дизайном

Ни одной общей кузовной детали с исходным BMW M8 нет: о доноре напоминают разве что зеркала заднего вида. Боковые выштамповки поменялись, остались в прошлом дверные ручки, капот теперь покатый и с прорезями: вероятно, задумка в том, чтобы воздух проходил насквозь через решётку радиатора и генерировал прижимную силу. Светотехника стала ещё компактнее, а дополняют образ диски с направленным рисунком.