Представлена первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos

Фишка машины — полностью открытый кокпит, причем с гало, как у болидов Формулы-1. Перемычка защищает при перевороте, не мешает обзору водителя и пассажира и жестко крепится прямо к кузову. У PureSpeed нет ни крыши, ни лобового стекла — и это главное отличие от донорского SL. В дизайне есть отсылки к гиперкару Mercedes-AMG One, а в комплекте с машиной идут два специально спроектированных шлема. Схема раскраски премьерного суперкара — это аллюзия на цвета «Мерседеса» Tipo Indy 2,0, победившего в Targa Florio 1924 года.