Представлена первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos

Представлена первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки MythosЕю стал спидстер Mercedes-AMG PureSpeed на базе родстера SL
Подразделение Mercedes-AMG представило первую модель коллекционной линейки Mythos — спидстер PureSpeed. Его товарная версия выйдет в следующем году и станет «вершиной эксклюзивности от Mercedes-Benz», о чем свидетельствует с помпой проведенная премьера в Монако. Весь тираж из 250 экземпляров распределят между избранными клиентами. Завлекать покупателей не придется, поскольку конкурентов у PureSpeed не так уж и много — это Ferrari Monza, McLaren Elva и ещё пара моделей.
Фишка машины — полностью открытый кокпит, причем с гало, как у болидов Формулы-1. Перемычка защищает при перевороте, не мешает обзору водителя и пассажира и жестко крепится прямо к кузову. У PureSpeed нет ни крыши, ни лобового стекла — и это главное отличие от донорского SL. В дизайне есть отсылки к гиперкару Mercedes-AMG One, а в комплекте с машиной идут два специально спроектированных шлема. Схема раскраски премьерного суперкара — это аллюзия на цвета «Мерседеса» Tipo Indy 2,0, победившего в Targa Florio 1924 года.
Информации о силовой установке нет. По всем правилам тут должно быть что-то очень мощное, так что выбор ограничен двумя вариантам: либо это битурбомотор V8 4.0 от SL 63 4Matic+ либо гибридная система, как у SL 63 S E Performance. Отдача в первом случае составляет 585 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, во втором — 816 сил и 1420 Нм. До ста родстеры разгоняются за 3,6 и 2,9 секунды соответственно.