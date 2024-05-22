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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 21:26
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Представлена первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos

Ею стал спидстер Mercedes-AMG PureSpeed на базе родстера SL
Отделение Mercedes-AMG представило лимитированный спидстер PureSpeed. Он станет первенцем линейки Mythos, куда войдут самые дорогие и эксклюзивные машины для ценителей. Товарная версия PureSpeed появится в следующем году. Тираж — 250 экземпляров. В основу лимитированной двухдверки ляжет одна из топ-версий родстера SL — SL 63 4Matic+ либо гибридная SL 63 S E Performance.
Представлена первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos
© Mercedes-Benz
Алексей Носаченко

Подразделение Mercedes-AMG представило первую модель коллекционной линейки Mythos — спидстер PureSpeed. Его товарная версия выйдет в следующем году и станет «вершиной эксклюзивности от Mercedes-Benz», о чем свидетельствует с помпой проведенная премьера в Монако. Весь тираж из 250 экземпляров распределят между избранными клиентами. Завлекать покупателей не придется, поскольку конкурентов у PureSpeed не так уж и много — это Ferrari Monza, McLaren Elva и ещё пара моделей.

© Mercedes-Benz

Фишка машины — полностью открытый кокпит, причем с гало, как у болидов Формулы-1. Перемычка защищает при перевороте, не мешает обзору водителя и пассажира и жестко крепится прямо к кузову. У PureSpeed нет ни крыши, ни лобового стекла — и это главное отличие от донорского SL. В дизайне есть отсылки к гиперкару Mercedes-AMG One, а в комплекте с машиной идут два специально спроектированных шлема. Схема раскраски премьерного суперкара — это аллюзия на цвета «Мерседеса» Tipo Indy 2,0, победившего в Targa Florio 1924 года.

© Mercedes-Benz

Информации о силовой установке нет. По всем правилам тут должно быть что-то очень мощное, так что выбор ограничен двумя вариантам: либо это битурбомотор V8 4.0 от SL 63 4Matic+ либо гибридная система, как у SL 63 S E Performance. Отдача в первом случае составляет 585 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, во втором — 816 сил и 1420 Нм. До ста родстеры разгоняются за 3,6 и 2,9 секунды соответственно.

Источник:Mercedes-Benz
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Mercedes-AMG
#Суперкары
#Новинки
#Mercedes-Benz