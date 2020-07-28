На аукцион выставлен редкий 48-летний спорткар BMW 3.0 CSL

Данное купе является одним из 169 экземпляров, собранных в первые 14 месяцев производства. Но оно не может похвастаться оригинальным состоянием: за свою 48-летнюю историю машина подверглась изменениям как внешности, так и технической составляющей.

В 1972 году автомобиль прямо с завода доставили в Италию, откуда в конце 70-х он отправился к коллекционеру из американского Колорадо. В 90-е 3.0 CSL пережил комплексный ремонт: кузов перекрасили из заводского желтого в черный, бока украсили трехцветными полосами, а под капот установили рядный 3,5-литровый M30B35 с шестью цилиндрами и карбюраторами Weber. Оригинальный трехлитровый двигатель также сохранился и идет в комплекте с лотом.