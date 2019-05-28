Электрический кроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей

Экран Curved Display установлен таким образом, что пассажиры не могут видеть его точек крепления к центральной панели. Это должно придать дисплею легкости и создать эффект «свободного парения». Вдохновением для Curved Display стали современные технологии в области потребительской электроники: для защиты использовано небликующее стекло, а окантовка сделана из магния.