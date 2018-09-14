Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT

Согласно стратегическому плану развития, к 2025 году BMW намерена выпустить 25 новых электрифицированных моделей. Из них двенадцать будут чистыми электрокарами. Топовые «батарейные» машины будут оснащаться установками мощностью более 800 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час они смогут разгоняться менее чем за три секунды.