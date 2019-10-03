BMW добавила Х5 М и Х6 М еще больше спортивных деталей

Интерьер вседорожников может быть доработан за счет спортивного рулевого колеса M Performance, обшитого алькантарой, опциональных карбоновых вставок на центральной консоли, накладок на педали и пороги, а также ковриков. Кроме того, для «обычных» кроссоверов можно заказать тормозную систему от версий Х5 М и Х6 М с более производительными тормозными дисками и спортивные 22-дюймовые колеса.