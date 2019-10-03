BMW добавила Х5 М и Х6 М еще больше спортивных деталей

В перечень аксессуаров входит армированная углепластиком решетка радиатора, накладки на боковые пороги и зеркала, задний диффузор и спойлер на пятую дверь. Кроме того, в каталоге присутствуют черные матовые накладки на нижние части дверей. Запасные части можно заказать комплектом или по отдельности.
Интерьер вседорожников может быть доработан за счет спортивного рулевого колеса M Performance, обшитого алькантарой, опциональных карбоновых вставок на центральной консоли, накладок на педали и пороги, а также ковриков. Кроме того, для «обычных» кроссоверов можно заказать тормозную систему от версий Х5 М и Х6 М с более производительными тормозными дисками и спортивные 22-дюймовые колеса.
Ряд компонентов M Performance совместим с любой версией вседорожников Х5, Х6 или Х7, но некоторые запасные части сочетаются только с версиями с M-пакетом. Цены на аксессуары появятся на официальном сайте BMW в ближайшее время.
Дебют кроссоверов BMW X5 M и Х6 М третьего поколения состоялся накануне. Модели получили 4,4-литровый V8 мощностью 600 или 625 лошадиных сил. Продажи «горячих» версий вседорожников стартуют в апреле 2020 года.