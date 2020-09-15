Видео: в Санкт-Петербурге неудачный дрифт BMW закончился аварией с Ferrari

Судя по опубликованной записи с камеры видеонаблюдения, водитель BMW M5 еще до момента аварии, двигаясь в противоположную сторону, намеренно вводил машину в управляемый занос. Подобный дрифт он попытался исполнить еще раз, двигаясь по крайнему правому ряду. Однако во время маневра в левую часть седана на полной скорости влетел красный Ferrari California.

От удара итальянский спорткар отбросило на встречную полосу. Никто из водителей серьезно не пострадал — чего нельзя сказать об автомобилях. В результате столкновения вся передняя часть «Феррари» получила многочисленные повреждения. У спорткара смяло передний бампер, вылетели фары и практически оторвался капот, после чего автомобиль задымился.