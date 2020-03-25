Посмотрите на BMW 7 серии, которая 23 года хранилась в капсуле

В настоящий момент уникальная «семёрка» находится в польском городе Гоголин, но продавец готов отправить машину в любую страну Евросоюза. Аукцион продлится до 31 марта, актуальная цена автомобиля — 50 700 евро (4,24 миллиона рублей), но ставки постоянно повышаются.

В ноябре прошлого года нового владельца нашёл Mercedes-Benz W126 с пробегом 46 километров — раритет 1986 года выпуска оценили в 150 тысяч евро.