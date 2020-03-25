Посмотрите на BMW 7 серии, которая 23 года хранилась в капсуле

Хозяин «семёрки» BMW «законсервировал» автомобиль сразу после покупки в 1997 году. Продавец подчеркнул, что благодаря воздушному пузырю с механической циркуляцией воздуха, седан сохранился в первозданном виде, и в мире «больше нет ни одной 7 серии тех лет в таком состоянии». По документам у автомобиля по-прежнему один владелец.
Под капотом BMW 7-Series установлен атмосферный 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 286 лошадиных сил и крутящим моментом 420 Нм. Привод — на заднюю ось, коробка передач — пятидиапазонный автомат. Благодаря бережному хранению, автомобиль не просто полностью комплектный, но и сохранил ауру новизны.
В настоящий момент уникальная «семёрка» находится в польском городе Гоголин, но продавец готов отправить машину в любую страну Евросоюза. Аукцион продлится до 31 марта, актуальная цена автомобиля — 50 700 евро (4,24 миллиона рублей), но ставки постоянно повышаются.
В ноябре прошлого года нового владельца нашёл Mercedes-Benz W126 с пробегом 46 километров — раритет 1986 года выпуска оценили в 150 тысяч евро.