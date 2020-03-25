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12:56

Посмотрите на BMW 7 серии, которая 23 года хранилась в капсуле

Седан BMW 740i превратили в «капсулу времени» в прямом смысле слова

© ebay.com
Сергей Ильин
На аукцион выставили BMW 7-Series в кузове E38, которая с момента покупки хранилась в специальной капсуле с циркуляцией воздуха. На одометре седана 1997 года выпуска всего 254 километра: нынешний владелец приобрел автомобиль у женщины 1927 года рождения и поставил на хранение в гараж. Актуальная цена автомобиля — 50 700 евро (4,24 миллиона рублей).

Хозяин «семёрки» BMW «законсервировал» автомобиль сразу после покупки в 1997 году. Продавец подчеркнул, что благодаря воздушному пузырю с механической циркуляцией воздуха, седан сохранился в первозданном виде, и в мире «больше нет ни одной 7 серии тех лет в таком состоянии». По документам у автомобиля по-прежнему один владелец.

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Под капотом BMW 7-Series установлен атмосферный 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 286 лошадиных сил и крутящим моментом 420 Нм. Привод — на заднюю ось, коробка передач — пятидиапазонный автомат. Благодаря бережному хранению, автомобиль не просто полностью комплектный, но и сохранил ауру новизны.

В настоящий момент уникальная «семёрка» находится в польском городе Гоголин, но продавец готов отправить машину в любую страну Евросоюза. Аукцион продлится до 31 марта, актуальная цена автомобиля — 50 700 евро (4,24 миллиона рублей), но ставки постоянно повышаются.

В ноябре прошлого года нового владельца нашёл Mercedes-Benz W126 с пробегом 46 километров — раритет 1986 года выпуска оценили в 150 тысяч евро.

Источник: Ebay.com