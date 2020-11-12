BMW представила почти серийный электроскутер будущего

Definition CE 04 от подразделения BMW Motorrad получил футуристичный дизайн в стиле концептуального Concept Link, показанного еще в 2017 году. По словам шеф-дизайнера Motorrad Александра Бакана, электродвигатель позволил заметно «занизить» Definition CE 04 по сравнению с другими двухколесными BMW. Другой особенностью дизайна стали детали подвески, намеренно оставленные открытыми.

Расположение аккумулятора в нижней части помогло обеспечить низкий центр тяжести, а между ним и водительским сиденьем удалось разместить отсек для хранения, в который умещается шлем. В оснащение также входит бортовой компьютер с экраном диагональю 10,25 дюйма, который отображает основные сведения о скутере и имеет встроенный навигатор.