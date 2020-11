Лимитированные BMW X5 M и X6 M First Edition приехали в Россию

Российский офис BMW открыл приём заказов на кроссоверы X5 M Competition и X6 M Competition в исполнении First Edition. Из суммарного тиража в 500 экземпляров на нашу страну выделено всего 50 машин — по 25 каждой модели. BMW X5 M Competition First Edition оценён в 12 990 000 рублей, X6 M Competition First Edition — в 13 390 000 рублей, что на три с лишним миллиона рублей больше, чем просят за условно начальную версию.