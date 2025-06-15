BMW 5-Series стала лидером бизнес-класса после взлета продаж

BMW 5-Series стала лидером бизнес-класса после взлета продажБаварская марка вырвалась вперед в противостоянии с Mercedes-Benz
BMW 5-Series нашла в Европе с января по апрель 20,4 тысячи покупателей. Mercedes-Benz E-Class смог привлечь 15,8 тысячи клиентов, а Audi A6/S6 разошлась тиражом 13,8 тысячи штук. Остальные представители сегмента далеко позади: результат Volvo S90/V90 — 2,7 тысячи единиц, Lexus ES — 1,4 тысячи единиц, Audi A7/S7 — 1,2 тысячи единиц. Поскольку «пятёрка» G60 и «ешка» W214 дебютировали с разницей в один месяц сравнение корректное.
Интересно, что в электрическом бизнес-сегменте BMW i5 тоже лидирует, но отрыв от Audi A6 e-Tron гораздо меньше: 8843 против 7460 единиц. А вот Mercedes-Benz EQE за первую строчку не борется: только 3740 продаж за четыре месяца. Исследователи обратили внимание, что предложение в бизнес-классе сокращается: завершились продажи Jaguar XF, вот-вот распродадут последние Maserati Ghibli. При этом в 2025 году европейский авторынок в целом показывает рост.
Пока в Европе семейство «пятёрок» BMW вне конкуренции, в Китае ситуация противоположная. У дилеров длиннобазные седаны в избытке, наблюдается затоваривание, а покупатели могут получить скидки до 35%. От конкуренции с местными марками страдают в Китае все зарубежные бренды.