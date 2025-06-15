BMW 5-Series стала лидером бизнес-класса после взлета продаж

Интересно, что в электрическом бизнес-сегменте BMW i5 тоже лидирует, но отрыв от Audi A6 e-Tron гораздо меньше: 8843 против 7460 единиц. А вот Mercedes-Benz EQE за первую строчку не борется: только 3740 продаж за четыре месяца. Исследователи обратили внимание, что предложение в бизнес-классе сокращается: завершились продажи Jaguar XF, вот-вот распродадут последние Maserati Ghibli. При этом в 2025 году европейский авторынок в целом показывает рост.