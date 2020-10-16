11:33

Гибриды BMW могут загореться из-за дефектных аккумуляторов

Баварский автопроизводитель был вынужден объявить отзыв машин по всему миру

Подзаряжаемый гибрид BMW 5-Series © BMW
Лиза Будрина
Компания BMW объявила об отзыве 26,7 тысячи автомобилей с гибридными установками по всему миру: он затронет модели X1, X2, X3 и X5, седаны 3, 5 и 7 серии, а также компактвэн 2 серии Active Tourer. Заодно в ремонт направят MINI Countryman.

Из-за неполадок на производстве поставщика на машины, выпущенные в период с 20 января по 18 сентября 2020 года, устанавливали дефектные аккумуляторы. Выяснилось, что в батарею могла попасть влага через клапан отвода тепла в зарядном модуле. Из-за этого существует риск короткого замыкания, которое может привести к возгоранию. Глобальный отзыв затрагивает 26,7 тысячи автомобилей. Докатится ли он до России, пока неизвестно. На сайте Росстандарта нет согласованных программ по ремонту гибридов BMW.

В аналогичную ситуацию ранее попал Ford, который комплектует подзаряжаемые гибриды Kuga батареями того же поставщика, что и BMW. Известно как минимум о четырёх случаях короткого замыкания, из-за чего американская марка отозвала кроссоверы.

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Ранее сообщалось, что в группе риска находятся более 20,8 тысячи экземпляров Kuga, которые были собраны на испанском заводе бренда до 26 июня 2020 года. Дилеры приостановили продажи этой модификации модели, а владельцам, которые успели купить подзаряжаемый гибрид, рекомендовали не подключать его к розетке, пока дефект не будет устранён.

Источник: Autoexpress.co.uk