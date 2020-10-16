Гибриды BMW могут загореться из-за дефектных аккумуляторов

Из-за неполадок на производстве поставщика на машины, выпущенные в период с 20 января по 18 сентября 2020 года, устанавливали дефектные аккумуляторы. Выяснилось, что в батарею могла попасть влага через клапан отвода тепла в зарядном модуле. Из-за этого существует риск короткого замыкания, которое может привести к возгоранию. Глобальный отзыв затрагивает 26,7 тысячи автомобилей. Докатится ли он до России, пока неизвестно. На сайте Росстандарта нет согласованных программ по ремонту гибридов BMW.

В аналогичную ситуацию ранее попал Ford, который комплектует подзаряжаемые гибриды Kuga батареями того же поставщика, что и BMW. Известно как минимум о четырёх случаях короткого замыкания, из-за чего американская марка отозвала кроссоверы.