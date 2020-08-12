Ford пришлось приостановить продажи популярного гибрида из-за риска возгорания

В компании предупредили о возможном попадании влаги в батарею через клапан отвода тепла в зарядном модуле. Это может вызвать короткое замыкание и привести к возгоранию. Как минимум четыре владельца Ford Kuga Plug-In Hybrid в Европе столкнулись с этой проблемой, однако обошлось без пострадавших. Позже выяснилось, что дефектными могут оказаться 20 808 машин испанской сборки, и автопроизводитель объявил об отзыве модели. В рамках ремонтной компании в зарядном модуле установят клапан, который не даст воде попасть внутрь.
До тех пор, пока дефект не будет устранён, дилеры не возобновят продажи модели. Владельцам, которые пока не успели обратиться в сервисный центр, автопроизводитель рекомендует не подключать Kuga к розетке – кроссовер можно эксплуатировать и без подзарядки.
Выявленный дефект может негативно отразиться на продажах Ford Kuga Plug-In Hybrid, который появился на рынке весной 2019 года. За год модель показала неплохой результат, а уже летом 2020 года оказался самым популярным подключаемым гибридом на европейском рынке. В первый месяц лета Kuga Plug-In Hybrid разошёлся в количестве 3,6 тысячи экземпляров, в то время как результат ближайшего конкурента, Mitsubishi Outlander PHEV, составил 2,6 тысячи машин. За первую половину нынешнего года дилеры реализовали почти 7,5 тысячи кроссоверов Kuga Plug-In Hybrid.
Гибридный Kuga приводит в движение «атмосферник» объёмом 2,5 литра и электромотор, суммарная отдача которых составляет 225 лошадиных сил. На одном заряде батареи ёмкостью 14,4 киловатт-часа кроссовер проезжает 56 километров по циклу WLTP.
В России подключаемый гибрид не представлен. Кроссовер Kuga можно было купить на нашем рынке с традиционными двигателями внутреннего сгорания вплоть до лета 2019 года, когда Ford объявил о реструктуризации бизнеса в стране – тогда были прекращены продажи всех моделей бренда, кроме коммерческого Transit, и остановлено производство во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге.