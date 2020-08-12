Ford пришлось приостановить продажи популярного гибрида из-за риска возгорания

В компании предупредили о возможном попадании влаги в батарею через клапан отвода тепла в зарядном модуле. Это может вызвать короткое замыкание и привести к возгоранию. Как минимум четыре владельца Ford Kuga Plug-In Hybrid в Европе столкнулись с этой проблемой, однако обошлось без пострадавших. Позже выяснилось, что дефектными могут оказаться 20 808 машин испанской сборки, и автопроизводитель объявил об отзыве модели. В рамках ремонтной компании в зарядном модуле установят клапан, который не даст воде попасть внутрь.

До тех пор, пока дефект не будет устранён, дилеры не возобновят продажи модели. Владельцам, которые пока не успели обратиться в сервисный центр, автопроизводитель рекомендует не подключать Kuga к розетке – кроссовер можно эксплуатировать и без подзарядки.