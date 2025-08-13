Новости
Опубликовано 13 августа 2025, 16:17
1 мин.

BMW готовит конкурента Mercedes-Benz G-класса

Автомобильный мир скоро пополнится новым внедорожником
Проект G74: в 2029 году состоится дебют «квадратного» внедорожника BMW. Судя по инсайдерской информации, BMW готовит модель с заводским индексом G74, которая призвана составить прямую конкуренцию легендарному Mercedes-Benz G-класса, известному как «Гелендваген».
© Luca Hooijer / Unsplash
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Производство нового вседорожника начнётся во второй половине 2029 года. Отмечается, что он займёт место в производственной линейке, которое сейчас принадлежит гибридной модели BMW XM.

В основу будущего «квадратного» автомобиля ляжет не новая платформа, а адаптированная версия шасси, на котором будет построено следующее поколение популярного кроссовера X5. Актуальный «Гелендваген» создан на прочной раме, с неразрезным задним мостом и механическими блокировками всех трёх дифференциалов (межосевого и двух межколёсных). BMW же пойдет другим путём, используя конструкцию с несущим кузовом и независимой задней подвеской.

Ключевые детали проекта G74 пока не афишируются. Первые данные говорят о более угловатом, «квадратном» дизайне и о специальных доработках, которые позволят машине уверенно чувствовать себя на бездорожье. Также предварительные сведения указывают на возможную гибридную силовую установку для нового внедорожника.

Источник:Auto.ru
Автор:Иван Прокудин
