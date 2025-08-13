BMW готовит конкурента Mercedes-Benz G-класса

Производство нового вседорожника начнётся во второй половине 2029 года. Отмечается, что он займёт место в производственной линейке, которое сейчас принадлежит гибридной модели BMW XM.

В основу будущего «квадратного» автомобиля ляжет не новая платформа, а адаптированная версия шасси, на котором будет построено следующее поколение популярного кроссовера X5. Актуальный «Гелендваген» создан на прочной раме, с неразрезным задним мостом и механическими блокировками всех трёх дифференциалов (межосевого и двух межколёсных). BMW же пойдет другим путём, используя конструкцию с несущим кузовом и независимой задней подвеской.