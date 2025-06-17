В следующих BMW будут использовать композиты из натуральных волокон

Композиты на основе натуральных волокон, которые сейчас преимущественно используют в автоспорте, скоро могут появиться на гражданских машинах. Первопроходцем в этой области хочет стать компания BMW. В партнерстве со швейцарской Bcomp немцы уже несколько лет делают элементы обвеса гоночных машин из природного композита, в состав которого входят волокна льна, и последние тесты показывают, что этот материал отвечает даже строгим требованиям к жесткости крыши.