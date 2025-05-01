BMW начнет выпускать мелкосерийные автомобили для коллекционеров

Баварская марка поделилась стратегией развития модельной линейки

BMW начнет выпускать мелкосерийные автомобили для коллекционеров. Вице-президент по работе с клиентами, брендом и продажами Сильвия Нойбауэр подтвердила, что новая эксклюзивная модель дебютирует уже в этом году на конкурсе элегантности Villa d’Este. Таким образом, премьеры малотиражных BMW на озере Комо станут традицией: в 2024 году в Италии показали таргу Skytop, которая будет выпущена в количестве 50 экземпляров по полмиллиона долларов каждый.