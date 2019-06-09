Посмотрите, насколько огромными стали «ноздри» на BMW

«Трансплантация» отлично показывает эволюцию дизайнерского языка баварской марки. Решётка радиатора на BMW X7 достигает примерно 80 сантиметров в ширину и 40 - в высоту, что само по себе немало, но на «трёшке» серии E30 она смотрится абсурдно. Равно как и изящные «ноздри» от третьей серии на огромном кроссовере, конечно. Цены на BMW X7 в России стартуют с 5 930 000 рублей, на выбор есть два дизельных и один бензиновый моторы.