Посмотрите, насколько огромными стали «ноздри» на BMW

Казалось бы, все шутки о размере фирменных «ноздрей» на Х7 и рестайлинговой «семёрке» уже закончились, но американский автомобильный журналист Джейсон Каммиса вместо абстрактных рассуждений взял и поменял местами решётки радиатора на BMW X7 и седане третьей серии поколения E30. Получилось весьма познавательно - за 36 лет «ноздри» выросли в несколько раз и кардинально сменили пропорции.
«Трансплантация» отлично показывает эволюцию дизайнерского языка баварской марки. Решётка радиатора на BMW X7 достигает примерно 80 сантиметров в ширину и 40 - в высоту, что само по себе немало, но на «трёшке» серии E30 она смотрится абсурдно. Равно как и изящные «ноздри» от третьей серии на огромном кроссовере, конечно. Цены на BMW X7 в России стартуют с 5 930 000 рублей, на выбор есть два дизельных и один бензиновый моторы.