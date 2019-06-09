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13:00

Посмотрите, насколько огромными стали «ноздри» на BMW

Чтобы наглядно продемонстрировать эволюцию решётки радиатора БМВ, журналист выполнил пересадку фирменных «ноздрей» с одной модели на другую

Гигантская решётка радиатора на обновлённом седане BMW седьмой серии и кроссовере X7 шокировала фанатов марки и вызвала бурное обсуждение. Однако всё познаётся в сравнении, поэтому автомобильный журналист Джейсон Каммиса решил наглядно сравнить «ноздри» от моделей разных лет.
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Казалось бы, все шутки о размере фирменных «ноздрей» на Х7 и рестайлинговой «семёрке» уже закончились, но американский автомобильный журналист Джейсон Каммиса вместо абстрактных рассуждений взял и поменял местами решётки радиатора на BMW X7 и седане третьей серии поколения E30. Получилось весьма познавательно - за 36 лет «ноздри» выросли в несколько раз и кардинально сменили пропорции.

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«Трансплантация» отлично показывает эволюцию дизайнерского языка баварской марки. Решётка радиатора на BMW X7 достигает примерно 80 сантиметров в ширину и 40 - в высоту, что само по себе немало, но на «трёшке» серии E30 она смотрится абсурдно. Равно как и изящные «ноздри» от третьей серии на огромном кроссовере, конечно. Цены на BMW X7 в России стартуют с 5 930 000 рублей, на выбор есть два дизельных и один бензиновый моторы.

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