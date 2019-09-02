У BMW i3 и i8 появились коллекционные версии

Электрический BMW i3s в версии Edition RoadStyle отличается цветом кузова Fluid Black с акцентами эксклюзивного оттенка E-Copper. В медный выкрашена окантовка фирменных «ноздрей», воздухозаборники на переднем бампере, а также накладки боковых юбок. Дополняют облик 20-дюймовые колёса цвета Jet Black. Салон электрокара отделан натуральной кожей и декоративными панелями «тёмный дуб», а на подголовниках сидений вышито название спецверсии.
Купе и родстер BMW i8 Ultimate Sophisto Edition предложен в цвете Sophisto Grey Brilliant Effect с акцентами E-Copper, с двухцветными (Black и E-Copper) 20-дюймовыми колёсами и прозрачными задними фонарями. В оснащение гибрида включён пакет Shadow Line с декором в глянцевом черном цвете, тормозные суппорты с синими акцентами, проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon с керамическими переключателями и расширенный пакет мест хранения.
Цены на спецверсии i3s и i8 пока не сообщаются. Известно, что тираж электрокара в исполнении Edition RoadStyle не превысит тысячи экземпляров. Гибридных купе и родстеров BMW i8 Ultimate Sophisto Edition будет выпущено 200 штук.