У BMW i3 и i8 появились коллекционные версии

Компания BMW представила специальные версии электрокара i3s и гибридной двухдверки i8. Серию планируется ограничить менее чем 1000 экземплярами для i3 и 200 для i8, а продажи начать в ноябре этого года. Исполнение Ultimate Sophisto Edition купе и родстера i8 станет последним для модели, производство которой завершится в апреле 2020 года.