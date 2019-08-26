Автомобили от люксовых брендов

Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли

Ведущие модные дома, бутиковые производители мебели и люксовые автомобильные марки сотрудничают не один десяток лет. Созданные ими эксклюзивные версии автомобилей играют на желаниях потребителей подчеркнуть свой статус, выразить приверженность к тому или иному бренду, а также к транслируемому через него образу жизни. Именно поэтому салоны для Maserati Quattroporte и Levante создаёт Ermenegildo Zegna, а партнёром Bugatti вот уже почти 100 лет является Hermès. Мы решили вспомнить самые интересные примеры сотрудничества с luxury-брендами, например, уникальную Pagani Huayra Hermès Edition и набор багажа Louis Vuitton для гибрида BMW i8.