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9:42

Автомобили от люксовых брендов

Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли

Ведущие модные дома, бутиковые производители мебели и люксовые автомобильные марки сотрудничают не один десяток лет. Созданные ими эксклюзивные версии автомобилей играют на желаниях потребителей подчеркнуть свой статус, выразить приверженность к тому или иному бренду, а также к транслируемому через него образу жизни. Именно поэтому салоны для Maserati Quattroporte и Levante создаёт Ermenegildo Zegna, а партнёром Bugatti вот уже почти 100 лет является Hermès. Мы решили вспомнить самые интересные примеры сотрудничества с luxury-брендами, например, уникальную Pagani Huayra Hermès Edition и набор багажа Louis Vuitton для гибрида BMW i8.