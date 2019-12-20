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13:20

Электрокар BMW превратили в передвижной офис на колесах

В салоне установили стол с лампой и вешалку для одежды

Анастасия Дубина
Компания BMW превратила компактный электрокар i3 в офис на колесах. Модификацию Urban Suite представят на выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в январе 2020 года.

Задний диван убрали и вместо него установили одинарное кресло. Слева от него стоит деревянный стол с лампой — по задумке дизайнеров, этот элемент должен создавать ощущение домашней гостиной. Сиденье переднего пассажира тоже решили убрать и поставить на его место подставку для ног.

На центральном тоннеле расположились два подстаканника с функцией контроля температуры напитка, а на водительском кресле установлена вешалка для одежды. В потолок вмонтирован большой монитор мультимедийной системы, аудиосистема выстроена вокруг заднего пассажира.

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Офис на колесах построили на базе производительной модификации i3s. Официально новинку покажут публике на выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в Лаю-Вегасе в начале января 2020 года.

Электрокар доступен на российском рынке. Базовая комплектация обычного i3 со 125-сильным мотором начинается от 3 840 000 рублей. Версия с приставкой s, на базе которой создали мобильный офис, обойдется уже минимум в 4 140 000 рублей. Такой электрокар оснащается большее производительным мотором и разгоняется до «сотни» за 6,9 секунды против 7,3 секунды у простого i3.