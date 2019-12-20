Электрокар BMW превратили в передвижной офис на колесах

Задний диван убрали и вместо него установили одинарное кресло. Слева от него стоит деревянный стол с лампой — по задумке дизайнеров, этот элемент должен создавать ощущение домашней гостиной. Сиденье переднего пассажира тоже решили убрать и поставить на его место подставку для ног.
На центральном тоннеле расположились два подстаканника с функцией контроля температуры напитка, а на водительском кресле установлена вешалка для одежды. В потолок вмонтирован большой монитор мультимедийной системы, аудиосистема выстроена вокруг заднего пассажира.
Офис на колесах построили на базе производительной модификации i3s. Официально новинку покажут публике на выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в Лаю-Вегасе в начале января 2020 года.
Электрокар доступен на российском рынке. Базовая комплектация обычного i3 со 125-сильным мотором начинается от 3 840 000 рублей. Версия с приставкой s, на базе которой создали мобильный офис, обойдется уже минимум в 4 140 000 рублей. Такой электрокар оснащается большее производительным мотором и разгоняется до «сотни» за 6,9 секунды против 7,3 секунды у простого i3.