Электрокар BMW превратили в передвижной офис на колесах

Электрокар доступен на российском рынке. Базовая комплектация обычного i3 со 125-сильным мотором начинается от 3 840 000 рублей. Версия с приставкой s, на базе которой создали мобильный офис, обойдется уже минимум в 4 140 000 рублей. Такой электрокар оснащается большее производительным мотором и разгоняется до «сотни» за 6,9 секунды против 7,3 секунды у простого i3.