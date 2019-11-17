Стали известны подробности об электроседане от BMW

От зарядной станции на 150 киловатт батарею i4 можно зарядить на 80 процентов всего за 35 минут. Расчётный запас хода согласно европейскому ездовому циклу WLTP составит 600 километров. Возможно, седан получит несколько вариантов силовых установок, так как его модульная платформа позволит гибко комбинировать агрегаты. При этом электромобиль будет унифицирован с BMW третьей и четвёртой серий. Премьера i4 должна состояться в 2021 году.