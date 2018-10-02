Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:35

BMW определилась с датой дебюта электрокара i4

В Париже марка назвала график выхода новых электрокаров

Поделиться

© BMW i Vision Dynamics Concept
Компания BMW объявила на автосалоне в Париже график выхода новых электрокаров. Всего к 2021 году линейка машин на батарейках будет состоять из пяти моделей, одной из которых станет автомобиль с индексом i4.

Одной из ближайших новинок немецкой группы станет хэтчбек MINI на электротяге, который появится в 2019 году. В 2020-м дебютирует кроссовер BMW iX3, заказы который уже принимают, а в 2021-м – вседорожник iNEXT. Об этих автомобилях производитель уже рассказывал ранее, однако сроков появления модели i4 до этого момента не было.

>
Reload
1 / 8

iVision Dynamics

BMW i4 доберется до конвейера через три года и будет представлять собой товарный вариант концепта iVision Dynamics, дебютировавшего на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Прототип оснащался электрической силовой установкой, позволяющей машине проезжать без подзарядки 600 километров. «Сотню» автомобиль набирает за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Загрузка...

Согласно плану развития BMW, который был оглашен в декабре 2017-го, до 2025 года компания намерена выпустить 25 новых моделей — в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками. Запас хода топового автомобиля достигнет 800 лошадиных сил.

Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...