BMW определилась с датой дебюта электрокара i4

Одной из ближайших новинок немецкой группы станет хэтчбек MINI на электротяге, который появится в 2019 году. В 2020-м дебютирует кроссовер BMW iX3, заказы который уже принимают, а в 2021-м – вседорожник iNEXT. Об этих автомобилях производитель уже рассказывал ранее, однако сроков появления модели i4 до этого момента не было.