Стало известно, когда с конвейера сойдет последний BMW i8

О том, что BMW откажется от производства i8, стало известно еще в прошлом году. На некоторых рынках, например, в Великобритании, прием заказов на модель уже остановлен. В России автомобиль еще доступен для покупки – согласно информации на сайте BMW, купе стоит от 9 910 000 рублей. По собственной информации «Мотора», в 2019 году в России было продано 10 экземпляров i8.
BMW i8 появился на рынке в 2014 году и с того момента было выпущено более 20 тысяч экземпляров. Гибрид поставлялся с аккумулятором емкостью 7,1 киловатт-часа, полуторалитровым турбодвигателем мощностью 231 лошадиная сила и 131-сильным электромотором. В ходе обновления в 2018 году отдача последнего была увеличена до 143 сил, а емкость батарей – до 11,8 киловатт-часа.
С места до «сотни» i8 разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. На одном электричестве купе проезжает 35 километров.
В 2019 году стало известно, что в течение пяти лет BMW выпустит на рынок электромобиль, построенный по мотивам концепта Vision M Next. Серийный спорткар получит технологии гоночного подразделения BMW i Motorsport из Формулы-Е, а его главными конкурентами станут Tesla Roadster и Audi R8 e-tron.