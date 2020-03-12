Стало известно, когда с конвейера сойдет последний BMW i8

BMW i8 появился на рынке в 2014 году и с того момента было выпущено более 20 тысяч экземпляров. Гибрид поставлялся с аккумулятором емкостью 7,1 киловатт-часа, полуторалитровым турбодвигателем мощностью 231 лошадиная сила и 131-сильным электромотором. В ходе обновления в 2018 году отдача последнего была увеличена до 143 сил, а емкость батарей – до 11,8 киловатт-часа.

С места до «сотни» i8 разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. На одном электричестве купе проезжает 35 километров.