BMW показала уникальный i8, который нельзя купить

Особенность этого гибрида, помимо броской расцветки, является использование экологичной синтетической замши от Alcantara SpA. Интерьер выполнен в черном цвете с контрастной строчкой и лаймовыми акцентами, а довершает облик синяя фоновая подсветка.

В движение гибрид приводит стандартная установка с полуторалитровой «турботройкой» и электромотором. Суммарная отдача агрегатов составляет 374 лошадиных сил. BMW i8 разгоняется с места до «сотни» за 4,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. По данным BMW, гибрид расходует всего 2,1 литра топлива на 100 километров.