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14:20

BMW показала уникальный i8, который нельзя купить

Cпорткар выпущен в единственном экземпляре

BMW i8 LimeLight Edition © BMW
Лиза Будрина
Итальянское подразделение BMW совместно с ателье Alcantara SpA подготовило специальную версию i8 LimeLight Edition. Такой автомобиль выкрашен в лаймовый цвет, а его салон, обитый алькантарой, подсвечивается синим. В продажу i8 LimeLight Edition не поступит.

Особенность этого гибрида, помимо броской расцветки, является использование экологичной синтетической замши от Alcantara SpA. Интерьер выполнен в черном цвете с контрастной строчкой и лаймовыми акцентами, а довершает облик синяя фоновая подсветка.

В движение гибрид приводит стандартная установка с полуторалитровой «турботройкой» и электромотором. Суммарная отдача агрегатов составляет 374 лошадиных сил. BMW i8 разгоняется с места до «сотни» за 4,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. По данным BMW, гибрид расходует всего 2,1 литра топлива на 100 километров.

На российском рынке BMW i8 стоит от 11,6 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», с января по октябрь в стране было продано семь таких автомобилей.