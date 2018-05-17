Беспилотник BMW iNEXT: первое изображение

На ежегодном собрании акционеров председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер представил начальный дизайн-проект модели iNEXT. Старт производства электромобиля на заводе марке в Дингольфинге запланирован на 2021 год.

По словам Крюгера, в iNEXT объединятся все ключевые технологии будущего: модель будет исключительно электрической, постоянно подключенной к Сети и с возможностью автономного управления.

План развития линейки подключаемых гибридов (PHEV) и электромобилей (BEV) до 2025 года.

Больше никакой информации о новинке не сообщается. Известно лишь, что она станет второй моделью в линейке электрифицированных транспортных средств пятого поколения. Первой будет электрическая модификация кроссовера X3.

Ранее немецкий производитель представил стратегический план развития, согласно которому к 2025 году намерен выпустить 25 новых моделей — в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками.