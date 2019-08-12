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21:52

Подросток утопил подаренную BMW, потому что хотел Jaguar

Местные жители пытались ее спасти, но им это не удалось

18-летний житель Индии получил на день рождения новую BMW 3-Series, но почти сразу утопил ее в реке. Как он объяснил позже, родители не угадали с подарком: подросток хотел Jaguar, и полученный вместо него баварский седан расстроил его.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как белый седан медленно тонет в реке. Но на другой записи видно, что несмотря на все усилия владельца, ему не удалось так просто избавиться от нежеланного подарка: чуть позже он всплыл на небольшом островке. Местные жители пытались спасти автомобиль — как пояснил один из очевидцев, они испугались, что в салоне есть кто-то живой, что, к счастью, оказалось не так.

Полицейские сказали, что молодой человек действительно специально утопил в реке новую BMW, поскольку был недоволен отцом за то, что тот не купил ему Jaguar. Однако, добавил полицейский, на подростка не будут заводить дело, поскольку выяснилось, что у него есть некоторые проблемы с психикой, из-за чего иногда проявляются вспышки агрессии. Сейчас он проходит терапию, поэтому было решено не выдвигать против него обвинений.

В конце июля модель Playboy утопила свой Lamborghini Huracan Spyder в бассейне. Девушка пыталась припарковаться около дома, но не справилась с управлением и отправила суперкар в воду. Как она объяснила позже, проблема была в обуви — она села за руль в туфлях на слишком высоких шпильках, и в момент парковки нога соскочила с педали тормоза.