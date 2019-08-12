Подросток утопил подаренную BMW, потому что хотел Jaguar

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как белый седан медленно тонет в реке. Но на другой записи видно, что несмотря на все усилия владельца, ему не удалось так просто избавиться от нежеланного подарка: чуть позже он всплыл на небольшом островке. Местные жители пытались спасти автомобиль — как пояснил один из очевидцев, они испугались, что в салоне есть кто-то живой, что, к счастью, оказалось не так.