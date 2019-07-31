Модель Playboy «припарковала» Lamborghini Huracan в бассейне

Позже Вучелич опубликовала в своем Instagram видео о том, как машину поднимали со дна. Серьезных внешних повреждений на кузове не видно.

Ранее в июле американку арестовали за то, что та перевозила детей на крыше автомобиля. Она усадила двух малолетних дочерей в надувной бассейн, установленный на крыше Audi Q5. По всей видимости, конструкция не была закреплена, а потому она использовала детей в качестве груза, чтобы бассейн не сдуло ветром во время движения.