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17:04

Модель Playboy «припарковала» Lamborghini Huracan в бассейне

В неудачном маневре девушка обвинила туфли на высоком каблуке

По время отпуска в Каннах модель Сорайя Вучелич не справилась с управлением Lamborghini Huracan Spyder и вместо того, чтобы припарковать машину на площадке у дома, отправила суперкар в бассейн. Автомобиль пришлось вытаскивать из воды краном.

Модель Playboy и экс-подружка футболиста Неймара заявила, что произошедшее – результат неправильно подобранной для вождения обуви. Якобы, она села за руль в туфлях на шпильках, и в самый неподходящий момент нога соскользнула с педали тормоза. Huracan покатился и рухнул в бассейн.

Позже Вучелич опубликовала в своем Instagram видео о том, как машину поднимали со дна. Серьезных внешних повреждений на кузове не видно.

Ранее в июле американку арестовали за то, что та перевозила детей на крыше автомобиля. Она усадила двух малолетних дочерей в надувной бассейн, установленный на крыше Audi Q5. По всей видимости, конструкция не была закреплена, а потому она использовала детей в качестве груза, чтобы бассейн не сдуло ветром во время движения.

Источник: instagram.com/sorajavucelic