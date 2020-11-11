5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

В движение электрокар приводит двухмоторная установка мощностью 500 лошадиных сил (370 кВт), которая обеспечивает разгон с места до 100 километров в час менее, чем за пять секунд. По данным автопроизводителя, благодаря емкости батарей, «превышающей 100 киловатт-часов», iX сможет проезжать на одном заряде более 600 километров по циклу WLTP.

На зарядку до 100 процентов от обычной сети потребуется 11 часов. Однако предусмотрен и более быстрый вариант: пополнить запас энергии до 80 процентов от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт можно за 40 минут, а увеличить запас хода 120 с лишним километров – всего за 10 минут.