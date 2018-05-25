BMW будет собирать в Калининграде новые модели для мирового рынка

Компания BMW планирует выпускать на собственном заводе в Калининграде новые модели для мировых рынков. Об этом со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова сообщает агентство «ТАСС».

По словам Алиханова, переговоры о строительстве завода и подписании специнвестконтракта практически завершены. Правительство области берет на себя обязательства по предоставлению немецкому концерну земельного участка, а тот, в свою очередь, обязуется наладить выпуск новых моделей, в том числе предназначенных для экспорта.

Одной из приоритетных площадок для строительства завода является индустриальный парк Храброво. При условии подписания соглашения работы там могут начаться уже в текущем году.

Информация о том, что BMW построит в Калининградской области собственный завод появилась в феврале. Сообщалось, что инвестиции в предприятие составят несколько сотен миллионов евро, а строительство займет не более двух с половиной лет.

Сейчас в Калининграде на мощностях завода «Автотор» BMW выпускает восемь моделей: машины 3-, 5- и 7-й серии, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6. Годовая проектная мощность сборочной линии составляет 40 тысяч автомобилей.