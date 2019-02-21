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12:26

Набор сумок для BMW 8 серии оценили дороже универсала Kia Ceed

Цена комплекта багажа составляет 14 900 евро

Производитель эксклюзивных аксессуаров Montblanc представил комплект багажа для владельцев купе BMW 8 серии. Набор Montblanc x BMW Luggage Set, в который входит пять различных сумок, стоит 14 900 евро или 1,1 миллион рублей. В России за такую цену можно купить новый Kia Ceed универсал.

При создании набора багажа дизайнеры Montblanc вдохновлялись многогранностью калифорнийского побережья. Сумки отшивают вручную на фабрике компании во Флоренции из перфорированной красной или черной кожи. Всего будет изготовлено 15 комплектов, в каждый из которых войдут чехол для гитары, цилиндрическая спортивная сумка, рюкзак, чемодан и портфель.

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Все предметы багажа разработаны таким образом, чтобы они помещались в багажнике купе BMW 8 серии. Приобрести комплекты можно в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене.

В 2016 году компания Rolls-Royce представила набор багажа, который был разработан специально для владельцев модели Wraith. Коллекция из трех дорожных сумок, двух чемоданов и чехла для вечерних нарядов стоила дороже BMW 3-Series.

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