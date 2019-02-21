Набор сумок для BMW 8 серии оценили дороже универсала Kia Ceed

Все предметы багажа разработаны таким образом, чтобы они помещались в багажнике купе BMW 8 серии. Приобрести комплекты можно в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене.

В 2016 году компания Rolls-Royce представила набор багажа, который был разработан специально для владельцев модели Wraith. Коллекция из трех дорожных сумок, двух чемоданов и чехла для вечерних нарядов стоила дороже BMW 3-Series.