Переднеприводные BMW не получат полноценную M-версию

По словам Флаша, анонсированная ранее «хардкорная» версия M2 CS – трековый автомобиль, сертифицированный для дорог общего пользования – появится в 2020 году. Ожидается, что M2 CS будет набирать первую «сотню» на несколько десятых секунды быстрее M2, которая делает это за 4,2 секунды, а ограничитель максимальной скорости сдвинут с 250 на 280 километров в час.