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16:00

Новые BMW M3 и M4 получат механические коробки передач

Так заявил глава подразделения M баварской марки Маркус Флаш

Механические коробки передач, прямо скажем, сегодня не в почёте: современные «автоматы» и «роботы» переключают передачи быстрее водителя. Однако не всё ещё потеряно: BMW по-прежнему хранит верность «механике».

Недавно мы узнали, что новый Chevrolet Corvette поколения C8 никогда не получит механическую коробку передач, что, впрочем, вполне соответствует нынешним трендам. Но некоторые марки готовы пойти наперекор современным тенденциям: как сообщил в интервью BMW Blog глава подразделения BMW M Маркус Флаш, будущие модели M3 и M4, которые скоро будут показаны публике, обязательно получат варианты с механической коробкой передач. Раскрывать другие подробности конструкции он отказался, но отметил, что это будет лишь один из вариантов трансмиссии — наряду с автоматической коробкой передач.

Флаш согласился, что современные автоматические и роботизированные коробки перещёлкивают передачи куда быстрее даже опытных водителей. Однако «механика», отметил он, нужна спорткарам совсем для другого: она «подчёркивает характер» и позволяет опытному водителю лучше чувствовать автомобиль и контролировать его. Поэтому, резюмировал Маркус, у владельцев BMW обязательно должен быть выбор, и баварцы с удовольствием его предоставят. «Это как механические часы. Безусловно, современные электронные девайсы точнее и надёжнее, однако у старой доброй «механики» ещё много поклонников», - уверяет Флаш.