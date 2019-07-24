Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:24

Новый Chevrolet Corvette останется без «механики»

Суперкар будет оснащаться только преселективным «роботом»

Новый Chevrolet Corvette не будет предлагаться с механической коробкой передач. Эту информацию западным журналистам подтвердил главный инженер проекта Тэдж Юхтер. Причина — низкий спрос и высокая стоимость разработки.

В интервью изданию Motor Authority Юхтер сообщил, что компании не удалось найти того, кто взялся бы за разработку механической коробки передач для среднемоторного Corvette. «Это связано с низкими объемами производства и дороговизной, — уточнил Юхтер — отрасль умирает». Кроме того, отказаться от «механики» вынудил и низкий спрос: Corvette C7 с таким типом трансмиссии предпочли лишь 15 процентов покупателей — преимущественно речь идет о версиях вроде Z06, которые предлагались только с ручной коробкой.

Заявленная «скорострельность» трансмиссии — 0,1 секунды, а ещё «робот» способен сохранять 100 процентов крутящего момент, передающегося от двигателя, даже во время смены передач.

Поэтому новый Corvette будет предлагаться лишь с восьмиступенчатым преселективным «роботом», разработанным специально для спорткара в сотрудничестве с Tremec. Трансмиссия имеет высокое передаточное число первой передачи для более интенсивного разгона, «короткие» вторую-шестую, а седьмая и восьмая передачи рассчитаны на экономию топлива. Селектор «робота» — кнопочный, есть подрулевые лепестки. Если зажать оба, «робот» разомкнет все сцепления, имитируя «нейтраль».

Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые сменил компоновку на среднемоторную и лишился подвески с поперечными композитными рессорами. За креслами водителя и пассажира отныне установлена атмосферная «восьмерка» LT2 объемом 6,2 литра и мощностью 502 лошадиные силы (637 Нм момента). С ней Corvette разгоняется до «сотни» менее, чем за три секунды, а вот максимальную скорость автомобиля инженерам Chevrolet ещё предстоит узнать. Позднее в линейке появятся LT7 с двумя турбонагнетателями и гибридная силовая установка.