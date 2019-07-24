Новый Chevrolet Corvette останется без «механики»

В интервью изданию Motor Authority Юхтер сообщил, что компании не удалось найти того, кто взялся бы за разработку механической коробки передач для среднемоторного Corvette. «Это связано с низкими объемами производства и дороговизной, — уточнил Юхтер — отрасль умирает». Кроме того, отказаться от «механики» вынудил и низкий спрос: Corvette C7 с таким типом трансмиссии предпочли лишь 15 процентов покупателей — преимущественно речь идет о версиях вроде Z06, которые предлагались только с ручной коробкой.