Новый Chevrolet Corvette останется без «механики»

В интервью изданию Motor Authority Юхтер сообщил, что компании не удалось найти того, кто взялся бы за разработку механической коробки передач для среднемоторного Corvette. «Это связано с низкими объемами производства и дороговизной, — уточнил Юхтер — отрасль умирает». Кроме того, отказаться от «механики» вынудил и низкий спрос: Corvette C7 с таким типом трансмиссии предпочли лишь 15 процентов покупателей — преимущественно речь идет о версиях вроде Z06, которые предлагались только с ручной коробкой.
Поэтому новый Corvette будет предлагаться лишь с восьмиступенчатым преселективным «роботом», разработанным специально для спорткара в сотрудничестве с Tremec. Трансмиссия имеет высокое передаточное число первой передачи для более интенсивного разгона, «короткие» вторую-шестую, а седьмая и восьмая передачи рассчитаны на экономию топлива. Селектор «робота» — кнопочный, есть подрулевые лепестки. Если зажать оба, «робот» разомкнет все сцепления, имитируя «нейтраль».
Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые сменил компоновку на среднемоторную и лишился подвески с поперечными композитными рессорами. За креслами водителя и пассажира отныне установлена атмосферная «восьмерка» LT2 объемом 6,2 литра и мощностью 502 лошадиные силы (637 Нм момента). С ней Corvette разгоняется до «сотни» менее, чем за три секунды, а вот максимальную скорость автомобиля инженерам Chevrolet ещё предстоит узнать. Позднее в линейке появятся LT7 с двумя турбонагнетателями и гибридная силовая установка.