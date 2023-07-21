«Заряженные» электромобили BMW M получат имитацию коробки передач

Параллельно в компании обсуждают перспективы полностью электрических M3 и M4. Такие электрокары могут появиться на рынке, но только при условии, что по производительности они превзойдут актуальные бензиновые модели. В противном случае M3 и M4 нового поколения, которые ожидаются в 2027-2028 годах, останутся при ДВС.

Что же касается имитации коробки передач, то подобную технологию уже использует Hyundai — у корейского автопроизводителя есть система N e-shift, которая не только имитирует восьмиступенчатый автомат с переключений передач и вибрациям, но и синхронизирована со звуковым генератором N Sound Plus. И BMW может в будущем представить собственный аналог такой системы.