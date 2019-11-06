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9:32

BMW представила экстремальное купе M2 CS

Новинка получила детали обвеса из карбона и двигатель от M4 Competition

BMW M2 CS в эксклюзивном цвете Misano Blue
В линейке отделения BMW M появилась новая лимитированная модель — купе M2 CS. Новинка представляет собой улучшенную версию M2 Competition с широким использованием углепластика в конструкции, оптимизированной аэродинамикой и более мощным двигателем.

Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона. Они включают в себя новый передний сплиттер, спойлер с закрылками Герни и диффузор. Крыша не имеет видимых соединений с остальным кузовом и также изготовлена из углепластика, а капот с вентиляционными прорезями, который вдвое легче обычной детали, и корпуса боковых зеркал — из армированного углеволокном полимера. Завершает облик M2 CS двухпоточная выхлопная система с четырьмя насадками из нержавеющей стали и активными заслонками.

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Передняя и задняя подвески купе собраны из алюминиевых компонентов с шаровыми соединениями. Нижние рычаги оснащены эластомерными подшипниками; задняя пятирычажка изготовлена из кованого алюминия; подрамник из высокопрочной стали для большей жесткости и стабильности прикручен к кузову болтами. U-образная растяжка под капотом сделана из цельного куска карбона.

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В стандартное оснащение нового купе входит адаптивная M-подвеска с тремя предустановленными профилями демпфирования (Comfort, Sport и Sport+), перекалиброванный электроусилитель руля и тормозная система M Sport. Спереди на M2 CS установлены 400-миллиметровые роторы с шестипоршневыми фиксированными суппортами, сзади — 380-миллиметровые с четырехпоршневыми. Углерод-керамические диски — опция.

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Кроме того, у M2 CS есть активный задний M-дифференциал с изменяемым коэффициентом блокировки вплоть до 100 процентов, функция M Dynamic Mode (MDM) системы стабилизации, которая допускает чрезмерное проскальзывание колес и контролируемые боковые скольжения, облегченные 19-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 или Michelin Pilot Super Sport.

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Под капотом BMW M2 CS установлена 3,0-литровая рядная «турбошестерка» от M4 Competition. Она выдает 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и позволяет купе с «роботом» M DCT разгоняться до первой «сотни» за четыре секунды ровно. Машина с «механикой» окажется чуть медленнее — 4,2 секунды. С пакетом M Driver’s максималка M2 CS составляет 280 километров в час.

BMW M2 CS адресован молодой аудитории бренда. Цены на купе в Германии начинаются от 95 000 евро, что эквивалентно 6,7 миллиона рублей.