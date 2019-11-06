BMW представила экстремальное купе M2 CS

Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона. Они включают в себя новый передний сплиттер, спойлер с закрылками Герни и диффузор. Крыша не имеет видимых соединений с остальным кузовом и также изготовлена из углепластика, а капот с вентиляционными прорезями, который вдвое легче обычной детали, и корпуса боковых зеркал — из армированного углеволокном полимера. Завершает облик M2 CS двухпоточная выхлопная система с четырьмя насадками из нержавеющей стали и активными заслонками.