Спорткупе BMW M2 получило двигатель от M4

Компания BMW представила спорткупе M2 Competition, которое в линейке марки придет на смену обычной «Эм-два». Новинка получила двигатель от M3/M4, U-образную растяжку под капотом из фиброармированного пластика и двухпоточная выхлопная система с электронноуправляемыми клапанами.

В основе BMW M2 Competition лежит алюминиевая платформа с подрамниками от M3/M4 и повышенной структурной жесткостью. Задняя подвеска — пятирычажная, выполненная из кованного алюминия. Для крепления стального подрамники используются усиленные соединения, позаимствованные у гоночных машин.

Новинка получила трехлитровую твин-турбо «шестерку» S55 с тремя радиаторами и дополнительным охладителем масла. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента (на обычном М2 – 370 сил и 500, а на M4 – 431 сила и 550 Нм). Сочетаться он может с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой). Время разгона сократилось на 0,1 секунды по сравнению с обычным M2. Максимальная скорость — 250 километров в час (280 со спортпакетом M Driver´s Package).

От обычной M2 спорткупе Competition отличается глянцево-черной решеткой радиатора, боковыми зеркалами иной формы, передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и адаптивными светодиодными фарами. В стандартное оснащение входит пакет Shadow Line (окраска всех молдингов в черный цвет), 19-дюймовые колесные диски, активный задний дифференциал, а также перенастроенная подвеска и управляющая электроника. Тормозные механизмы M Sport — опция.

В салоне BMW M2 Competition появились кнопки переключения режимов движения, красная кнопка запуска двигателя, цифровая приборная панель и декоративные вставки из углепластика. Дополнительно «Эмку» можно укомплектовать ковшеобразными креслами с интегрированными подголовниками и светящимся M-логотипом.

Обычная BMW M2 с 370-сильной «шестеркой» доступна на российском рынке по цене от 3 590 000 рублей. До «сотни» купе с роботизированной коробкой передач разгоняется за 4,3 секунды, с «механикой» — за 4,5 секунды.

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