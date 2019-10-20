В полиции появился BMW M3 для борьбы со стритрейсерами

Для полиции Австралии мощные автомобили-«догонялки» не в новинку. На службе в «Зелёном континенте» долгое время находились восьмицилиндровые Holden Commodore, а в последние два года для профилактики безопасности дорожного движения полицейскую ливрею получили Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe и Mercedes-AMG E 43.

Что касается российской полиции, то «заряженные» BMW несут службу только в Татарстане: в отдельном батальоне ДПС ГИБДД МВД по РТ есть 555-сильные X5 M и X6 M.