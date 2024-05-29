BMW обновила седан и универсал M3

BMW обновила седан и универсал M3Версии M3 Competition с полным приводом M xDrive нарастили отдачу до 530 лошадиных сил
Рестайлинг седана BMW M3 и универсала M3 Touring прошел без особых сюрпризов. Внешне модели можно опознать только по новым фарам с «галочками» ходовых огней и черным шильдикам у версий Competition. В атмосферном интерьере появился подрезанный снизу руль с нулевой меткой и подсвеченные дефлекторы обдува. А мультимедиа с широкоформатной панелью BMW Curved Display обновилась до версии 8.5.
Самое же интересное по-прежнему сосредоточено под капотом. Двигатель у M3 один: рядная «шестёрка» 3.0 с двумя турбокомпрессорами. Но вариантов форсировки три. Базовый седан c «механикой» располагает 480 лошадиными силами и 550 Нм крутящего момента. Версия Competition с автоматом 510 силами и 650 Нм. У топовых M3 Competition с полным приводом M xDrive в запасе уже 530 сил (было 510 л.с.) при тех же 650 Нм момента, причем M3 Touring предлагают только в таком исполнении.
До ста начальный M3 разгоняется за 4,2 секунды, Competition — за 3,9. Полноприводные седан и универсал проделывают то же самое за 3,5 и 3,6 секунды соответственно. А при ускорении до ста выигрывают у дореформенных машин полсекунды. Максимальная скорость всех «эмок» ограничена электроникой на 250 километрах в час или на 290 с пакетом M Driver’s (у M3 Touring — 280 км/ч).
Стандартно на M3 стоит адаптивная M-подвеска, рулевой механизм с переменным передаточным отношением и тормоза M Compound с шестипоршневыми суппортами на передней оси. Опциональная углеродкерамика M Carbon позволит скинуть 14 килограммов. А пакет M Race Track, куда входят композитные тормоза, кресла-ковши и внутренняя отделка углепластиком, вообще сэкономит 25 «кило». Помимо регулируемой системы стабилизации, имеется трекшн-контроль с десятью уровнями настройки чувствительности, а также телематические системы M Laptimer и M Drift Analyser.
Отдельно для машин можно докупить пакет M Carbon. Он включает композитные вставки в передних воздухозаборниках и диффузоре, а также корпуса боковых зеркал и задний спойлер из CFRP-пластика. Плюс покупателям доступен обширный каталог фирменных аксессуаров BMW M Performance Parts. Старт продаж рестайлинговых M3 намечен на июль этого года. Выпускать «эмки» будет завод в Мюнхене. Седаны, со слов BMW, хорошо продают в США, Китае, Великобритании, Австралии и Германии. Универсалы — преимущественно в Европе, а также на зеленом континенте.