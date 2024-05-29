BMW обновила седан и универсал M3

Отдельно для машин можно докупить пакет M Carbon. Он включает композитные вставки в передних воздухозаборниках и диффузоре, а также корпуса боковых зеркал и задний спойлер из CFRP-пластика. Плюс покупателям доступен обширный каталог фирменных аксессуаров BMW M Performance Parts. Старт продаж рестайлинговых M3 намечен на июль этого года. Выпускать «эмки» будет завод в Мюнхене. Седаны, со слов BMW, хорошо продают в США, Китае, Великобритании, Австралии и Германии. Универсалы — преимущественно в Европе, а также на зеленом континенте.