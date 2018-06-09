Время круга на автодроме Заксенринг уменьшили на четыре секунды

Пульс

Мощность BMW M5 довели до 700 сил в ателье AC Schnitzer

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9 июня 2018

Немецкое тюнинговое ателье AC Schnitzer уже успело поработать с новым BMW M5. Благодаря прибавке мощности до 700 сил и спортивной подвеске время круга на автодроме Заксенринг уменьшилось на четыре секунды.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Специалисты AC Schnitzer повысили vощность 600-сильной турбо-«восьмерки» 4.4 до 700 лошадиных сил. Крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм.

Спортивный седан получил в боксах AC Schnitzer доработанную подвеску — более жёсткую, с уменьшенным клиренсом. Кроме того, немного доработали аэродинамику: на крышке багажника появилось маленькое антикрылышко, под передним бампером — сплиттер. Кроме того, BMW M5 получила оригинальные колеса AC Schnitzer и... увеличенные подрулевые лепестки для переключения передач.

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Доработки опробовал в деле известный немецкий гонщик Йорг Мюллер — заводской пилот BMW. Круг длиной 3,67 километра на автодроме Заксенринг за рулем тюнинговой машины он прошел за 3 минуты и 31,7 секунды. Тем самым Мюллер улучшил собственное время, показанное на стандартной BMW M5 на четыре секунды.

Более мощная версия седана M5 есть и у самой фирмы BMW. На М5 в версии Competition отдача доведена до 625 лошадиных сил, проведён и ряд доработок подвески.

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