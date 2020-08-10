Идеальный BMW M5 1993 года оценили в 5,3 миллиона рублей

В начале августа один из 891 существующего универсала BMW M5 90-х годов выставили на аукцион на американской площадке Bring A Trailer. Всего за несколько дней ставка увеличилась в несколько раз и в результате автомобиль был продан за 51 тысячу долларов (3,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).