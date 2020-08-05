Идеальный универсал BMW M5 из 1990-х выставили на аукцион

Выставленный на продажу BMW M5 в кузове E34 является одним из 891 универсалов, выпущенных немецкой компанией за трехлетний период производства с 1992 по 1994 годы. Несмотря на солидный возраст, автомобиль находится в идеальном состоянии, поскольку предыдущие владельцы тщательно ухаживали за машиной.
До 2007 года универсал находился в Германии. После чего автомобиль импортировали в Калифорнию. Модель впервые полностью перекрасили в нынешний черный «металлик» в 2008 году. В 2012-м автомобиль еще раз освежили для устранения мелких сколов и царапин. Кроме того, на универсал установили новые фары, выхлопную систему, а также заменили подвеску.
Экстерьер универсала M5 включает в себя кожаную отделку сидений и дверных вставок. Кроме того, автомобиль оборудован подогревов передних сидений, климат-контролем, а также зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, телефоном и задними лампами для чтения.
Под капотом модели установлена 3,8-литровая рядная «шестёрка» мощностью 335 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с пятиступенчатой «механикой». Максимальная скорость универсала M5 - 300 километров в час.
Пробег 28-летнего автомобиля составляет 385 тысяч километров. Нынешний владелец приобрел модель в 2012 году. По его мнению, универсал M5 E34 является отличной альтернативой Audi RS 6 Avant или Mercedes -AMG E63 Wagon. Расстаться с редким автомобилем хозяин готов за 30 000 долларов (примерно 2 200 000 рублей по текущему курсу).
Накануне в США выставили на продажу 19-летний BMW M5 за 59,9 тысячи долларов (4,4 миллиона рублей). Автомобиль отличается редким сочетанием цвета кузова и салона, а также пробегом, который составляет чуть более 32,5 тысячи километров.