Идеальный универсал BMW M5 из 1990-х выставили на аукцион

До 2007 года универсал находился в Германии. После чего автомобиль импортировали в Калифорнию. Модель впервые полностью перекрасили в нынешний черный «металлик» в 2008 году. В 2012-м автомобиль еще раз освежили для устранения мелких сколов и царапин. Кроме того, на универсал установили новые фары, выхлопную систему, а также заменили подвеску.

Экстерьер универсала M5 включает в себя кожаную отделку сидений и дверных вставок. Кроме того, автомобиль оборудован подогревов передних сидений, климат-контролем, а также зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, телефоном и задними лампами для чтения.