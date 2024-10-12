Босс BMW M признал, что его раздражает критика гибридного M5

Баварская марка вот уже три месяца оправдывает свое решение

Босс BMW M признал, что его раздражает критика гибридного M5. Издание Bimmer Today спросило у руководителя М-подразделения Фрэнка ван Мила, что он думает о негативных комментариях, связанных с большим весом нового семейства. Сменив поколение, седан BMW M5 стал тяжелее на полтонны: в соцсетях жестко критикуют подход инженеров из Мюнхена. Босс BMW M утверждает, что людям не следует делать поспешных выводов, прежде чем сесть за руль.