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Таинственный прототип BMW M8 устроил аварию во время тестов на треке

Автомобиль получил серьезные повреждения на Нюрбургринге

© Carscoops.com
Лиза Будрина
Фотошпионам удалось снять некий таинственный прототип BMW в ходе неудачного тестового заезда на трассе Нюрбургринг. По словам очевидцев, которые приводит Carscoops, автомобиль врезался в ограждение трека и остановился в одном из поворотов. Машину оперативно накрыли камуфляжной тканью и эвакуировали с трека – продолжить испытания она была уже не в состоянии. В аварии обошлось без пострадавших.

Этот прототип уже стал предметом повышенного внимания со стороны журналистов и фотошпионов. Его впервые заметили ещё в начале нынешней недели и обратили внимание на необычное расположение воздухозаборников, которые которое могло указывать на среднемоторную компоновку. В BMW заявили, что не рассматривают выпуск M8 с двигателем, установленным посередине, а загадочный прототип всего лишь мул с кузовом M8, который используется для тестов новых компонентов.

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Фото: Carscoops.com

В ходе аварии на Нюрбургринге прототип поочерёдно врезался в ограждение с обеих сторон гоночного трека, вылетел на обочину и остановился в повороте Stefan Bellof S, который назвали в честь абсолютного рекордсмена трассы Штефана Беллофа.

На фотографиях, которые оказались в распоряжении Carscoops, можно заметить, что у прототипа повреждены оба передних крыла, а очевидцы также рассказали о «сломанной передней подвеске».

Весной этого года на Нюрбургринге чуть было не лишился колеса тестовый Hyundai Tucson нового поколения. В ходе одного из заездов на повороте кроссовер поочередно потерял три колесные гайки из пяти.

Источник: Carscoops