Таинственный прототип BMW M8 устроил аварию во время тестов на треке

В ходе аварии на Нюрбургринге прототип поочерёдно врезался в ограждение с обеих сторон гоночного трека, вылетел на обочину и остановился в повороте Stefan Bellof S, который назвали в честь абсолютного рекордсмена трассы Штефана Беллофа.

На фотографиях, которые оказались в распоряжении Carscoops, можно заметить, что у прототипа повреждены оба передних крыла, а очевидцы также рассказали о «сломанной передней подвеске».