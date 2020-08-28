Таинственный прототип BMW M8 устроил аварию во время тестов на треке

Этот прототип уже стал предметом повышенного внимания со стороны журналистов и фотошпионов. Его впервые заметили ещё в начале нынешней недели и обратили внимание на необычное расположение воздухозаборников, которые которое могло указывать на среднемоторную компоновку. В BMW заявили, что не рассматривают выпуск M8 с двигателем, установленным посередине, а загадочный прототип – всего лишь мул с кузовом M8, который используется для тестов новых компонентов.
Фото: Carscoops.com
В ходе аварии на Нюрбургринге прототип поочерёдно врезался в ограждение с обеих сторон гоночного трека, вылетел на обочину и остановился в повороте Stefan Bellof S, который назвали в честь абсолютного рекордсмена трассы Штефана Беллофа.
На фотографиях, которые оказались в распоряжении Carscoops, можно заметить, что у прототипа повреждены оба передних крыла, а очевидцы также рассказали о «сломанной передней подвеске».
Весной этого года на Нюрбургринге чуть было не лишился колеса тестовый Hyundai Tucson нового поколения. В ходе одного из заездов на повороте кроссовер поочередно потерял три колесные гайки из пяти.