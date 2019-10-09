BMW рассекретила конкурента Porsche Panamera Turbo

BMW показала последнюю модель возрождённого семейства 8-Series — вслед за «обычным» четырёхдверным седаном дебютировала его «заряженная» версия M8 Gran Coupe. Внешне её можно отличить по крыше из углеродного волокна, специальным аэродинамическим зеркалам, оригинальным бамперам с увеличенными воздухозаборниками, паре двустволок выхлопной системы, 20-дюймовым легкосплавным дискам оригинального дизайна, усиленным тормозам и шильдикам.

Топ-версия Competition выделяется чёрным оформлением решётки радиатора, бамперов, зеркал, спойлера и патрубков глушителя. В салоне «эмки» легко узнаваемы благодаря фирменному рулевому колесу, особому селектору коробки передач, спортивным передним креслам, графике панели приборов и логотипам М.