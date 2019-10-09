Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:13

BMW рассекретила конкурента Porsche Panamera Turbo

Представлен купеобразный седан BMW M8 Gran Coupe

© BMW
Состоялась премьера BMW M8 Gran Coupe — баварский седан с покатой крышей унаследовал техническую начинку у купе и кабриолета M8, не потеряв в динамике: первую сотню новинка в 625-сильной версии Competition разменивает за 3,2 секунды — на 0,2 секунды быстрее, чем Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. «Обычной» 600-сильной версии требуется на разгон 0-100 километров в час 3,3 секунды.

BMW показала последнюю модель возрождённого семейства 8-Series — вслед за «обычным» четырёхдверным седаном дебютировала его «заряженная» версия M8 Gran Coupe. Внешне её можно отличить по крыше из углеродного волокна, специальным аэродинамическим зеркалам, оригинальным бамперам с увеличенными воздухозаборниками, паре двустволок выхлопной системы, 20-дюймовым легкосплавным дискам оригинального дизайна, усиленным тормозам и шильдикам.

Топ-версия Competition выделяется чёрным оформлением решётки радиатора, бамперов, зеркал, спойлера и патрубков глушителя. В салоне «эмки» легко узнаваемы благодаря фирменному рулевому колесу, особому селектору коробки передач, спортивным передним креслам, графике панели приборов и логотипам М.

>
Reload
1 / 14

Силовой агрегат, полноприводная трансмиссия M xDrive с активным задним дифференциалом Active M и адаптивная подвеска знакомы по седану M5, а разница в характеристиках обеспечивается тонкими настройками шасси. Под капотом M8 Gran Coupe — 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который выдаёт 600 лошадиных сил (750 Нм крутящего момента) или 625 лошадиных сил при неизменном моменте на версии Competition. Максимальная скорость M8 Gran Coupe ограничена на отметке 250 километров в час и может быть увеличена до 305 километров в час при заказе опционального набора M Driver’s Package.

Производство BMW M8 Gran Coupe начнётся в ноябре. Первыми на конвейер попадут седаны лимитированной серии First Edition, которые отличаются уникальным интерьером с бронзовыми вставками, специальным дизайном колёсных дисков и тиражом в 400 экземпляров.

Стартовая цена M8 Gran Coupe в США — 130 тысяч долларов (около 8,5 миллиона рублей). Версия Competition обойдётся покупателю как минимум в 143 тысячи долларов (около 9,3 миллиона рублей). О рублёвых ценах и сроках появления новинки в России представительство марки сообщит позднее.